Cel mai înfiorător criminal în serie din România ar putea fi eliberat din închisoare Imagineaza-ți un coșmar devenit realitate: unul dintre cei mai notorii criminali in serie din istoria Romaniei, Iulian Țiganila, ar putea sa iși recapete libertatea, chiar daca a fost condamnat la inchisoare pe viața. Vestea șocanta a venit din Ziarul Argeșul și ingrozește o națiune intreaga. Magistrații au luat o decizie care cutremura opinia publica: in locul pedepsei de detențiune pe viața, Țiganila ar urma sa ispașeasca o sentința mai blanda, de 25 de ani de pușcarie. O hotarare care lasa in urma un gust amar de neputința și frica. Modul in care acest criminal in serie și-a comis atrocitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In istoria recenta a Romaniei, justiția a avut de-a face cu o serie de personaje extrem de periculoase, considerate a fi criminali in serie. Printre aceștia se numara și Iulian Țiganila, un criminal in serie din Romania care poate fi eliberat din inchisoare.

- Iulian Țiganila, supranumit al doilea Rimaru, care este considerat unul dintre cei mai feroce criminali in serie din Romania, ar putea fi eliberat in curand din inchisoare, dupa ce instanța i-a comutat pedeapsa pe viața.

- Mai exact aceștia au facut apel la decizia Judecatoriei, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia. In data de 16 ianuarie 2024, magistrații instanței superioare au dat o decizie definitiva. Motivarea instanței a fost facuta publica, fiind disponibila pe portalul CSM.Fapta pentru care femeia…

