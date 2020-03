Cel mai bun regizor se luptă cu reputația de violator A intretinut relatii sexuale cu o fata in varsta de 13 ani, dupa o sedinta foto ce a avut loc in vila unui actor celebru. La scurt timp dupa aceasta fapta, in timpul procesului in care era acuzat de viol, in urma unei plangeri depuse de parintii victimei, s-a declarat, mai intai, nevinovat. Schimbandu-si ulterior strategia si recunoscandu-si... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

