Cel mai bun pivot din lume vine la Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare a transferat-o, vineri, pe suedeza Linn Blohm, cel mai bun pivot de la ultimul Campionat Mondial (2019), care a evoluat pana acum la formatia daneza Kobenhavn Handbold, potrivit site-ului clubului maramuresean. Blohm a primit in urma cu trei saptamani si titlul…

- Minaur a reușit o campanie de achiziții senzaționala. 10 jucatoare din naționalele Romaniei, Serbiei, Suediei, dar și Japoniei și Braziliei ajung in Maramureș Locul 3 in Liga Florilor, in sezonul incheiat prematur, Minaur Baia Mare se intarește considerabil pentru reintoarcerea in cupele europene. Echipa…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vijelii pentru mai multe județe din țara, printre care și Clujul.Avertismentul este valabil in perioada 06 mai, ora 12:00 - 7 mai, ora 20:00.Conform ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Salaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș,…

- Inspectoratul General pentru Imigrari demareaza, incepand de astazi, 4 mai, procedura privind ocuparea a 9 posturi vacante de personal contractual, prin incadrare fara concurs, pentru o perioada determinata de 6 luni. Viitorii angajați vor fi selectați prin interviu și iși vor desfașura activitatea…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ, valabila incepand de duminica, 3 mai, de la ora 12:00 și pana luni, 4 mai la ora 22:00, pentru mai multe județe. Interval de valabilitate: 03 mai, ora 12 – 04 mai, ora 22 Fenomene…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.244 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 180 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.217 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…