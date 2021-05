Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus joi, 29 aprilie, punerea in mișcare a acțiunii penale, in lipsa, pentru cetațeanul afgan care a omorat un migrant pe o strada din apropierea Garii de Nord din Timișoara acum 10 zile. Acuzațiile sunt de omor și tentativa de omor,…

- Migrantul afgan acuzat ca a ucis un compatriot și a ranit un altul, in zona Garii de Nord din Timișoara, este de negasit. Procurorii l-au arestat in lipsa, arata Mediafax. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș anunța joi ca a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale, in lipsa, fața de…

- Ancheta rapida a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș in dosarul crimei de pe strada Jean Monet din Timișoara. Oamenii legii l-au trimis in judecata pentru talharie calificata și omor calificat pe tanarul de 16 ani care a ucis o femeie de 38 de ani.

- Doi cetateni romani au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis dupa ce au fost depistati de politistii de frontiera timiseni, in zona Cruceni, ca transportau cu o autoutilitara 10 cetateni afgani care voiau sa iasa ilegal din tara, pentru a ajunge in vestul…

- Scandalul in cazul Nadaș a fost uriaș: un sat intreg a fost retrocedat, iar localnicii au fost disperați ca și-au pierdut casele, cimitirul și biserica. In urma cercetarilor efectuate, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata…

- Notarul din judetul Arad care a conceput si emis certificatul fals de mostenitor in baza caruia familia Colteu a obtinut aproape tot extravilanul localitatii Nades a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Acestia au trimis in judecata si trei persoane fizice, dar si Ocolul Silvic din localitate,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, dar și a firmei SC Ocolul Silvic Privat Nadaș SRL, intr-un dosar de „abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, in forma continuata”. Va reamintim ca…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Timiș au efectuat astazi percheziții in Timișoara, Covaci și Giroc, in cazul persoanei fara adapost ucise acum aproape o luna, pe bulevardul General Ion Dragalina din oraș. In urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost duși la audieri.…