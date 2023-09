Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece la ora oficiala ”de iarna”, in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima…

- Cu ce sportivi participa Romania la Grand Prix-ul de sarituri cu schiurile, de la Rașnov Sportivi din 17 țari vor evolua in weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov, in doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției. Sambata și duminica,…

- In Romania doar 20% dintre persoanele cu varsta intre 25 și 64 de ani sunt absolvente de studii superioare. Media statelor care fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) este de 40%, potrivit raportului educațional OECD, citat de cursdeguvernare.ro. Și procentul alocat…

- “Sezonul turistic s-a transformat in anul turistic! Este adevarat ca observam anumite perioade de crestere, asociate vacantelor oficiale, dar surprindem un trend ascendent, cu flux continuu, pentru un nou sezon de vacante, cele de toamna. Planificarea calatoriilor pentru toamna aceasta a inceput deja…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o, miercuri, pe președinta Republicii Moldova - Maia Sandu, la Palatul Victoria.Summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M se desfașoara miercuri și joi - 6-7 septembrie 2023, la Bucuresti. Este a doua oara cand Romania organizeaza aceste…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat, in perioada 10 – 21 iulie 2023, cea de-a 6-a ediție a Școlii Internaționale de Vara JASSY (a Journey through life and hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY), la care au participat 90 de cursanți din Austria, Belgia,…