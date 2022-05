Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a rabufnit la adresa lui Vladimir Putin dupa prezentarea cetațenilor britanici capturați de trupele rusești in timp ce luptau pentru Ucraina. Boris Johnson a criticat dur tratamentul aplicat de Rusia celor doi britanici capturați in Ucraina, Aiden Aslin (28 de…

- Televiziunea publica rusa difuzeaza luni apelul a doi prizonieri, pe care-i prezinta drept cetatenii britanici Shaun Pinner si Aiden Aslin, luati prizonieri in timpul unor confrutnari armate in Ucraina, in care acestia ii cer premierului Boris Johnson sa le negocieze eliberarea, relateaza AFP. Cei doi…

- Potrivit consilierului presedintelui ucrainean, Mihail Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei care acum sunt ocupate de rusi. Pe de alta parte, la inceputul lui mai, Rusia va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica…

- Un britanic care lupta de partea Ucrainei a fost capturat de rusi in Mariupol. Cu doar cateva zile inainte el trimisese un mesaj familiei si apropiatilor ca urmeaza sa se predea pentru ca a ramas fara munitie. Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, a fost trimis de armata ucraineana in Mariupol pentru…