Cei doi factori cheie care influențează piața cerealelor - Nu e doar Ucraina In cursul saptamanii, s-au observat fluctuații mixte la prețurile principalelor cereale. Bilanțul saptamanal a prezentat o creștere pentru grau și scaderi la soia și porumb. Piața cerealelor continua sa fie influențata de doi factori cheie: știrile legate de conflictul din regiunea Marii Negre și modificarile proiecțiilor de aprovizionare cauzate de impactul climei in emisfera nordica. In cursul saptamanii, s-au observat fluctuații mixte la prețurile principalelor cereale. Bilanțul saptamanal a prezentat o creștere pentru grau și scaderi la soia și porumb, relateaza publicația argentiniana Clarin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania intenționeaza sa extinda rapid una dintre rutele cheie de tranzit pentru cereale din Ucraina vecina, deoarece escaladarea atacurilor Rusiei in Marea Neagra exacerbeaza riscurile pentru comerțul global cu alimente. Romania are un rol substantial in tranzitul cerealelor si a produselor agricole…

- Alianța Nord Atlantica a anunțat ca va intensifica acțiunile de supraveghere in zona Marii Negre, dupa ce Rusia a atacat porturile ucrainene. Anunțul a fost facut in urma primei reuniuni a Consiliului NATO-Ucraina, desfașurata la nivel de ambasadori, la Bruxelles.

- Romania are un rol substanțial in tranzitul cerealelor și a produselor agricole din Ucraina, a spus ministrul de Externe, Luminița Odobescu, joi, la Digi24. „Aproape 20 de milioane de tone au tranzitat deja țara”, a spus ea, precizand ca in continuare sunt luate in calcul masuri care sa faciliteze transportul…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) avertizeaza ca ruperea acordului pentru transportul cerealelor in Marea Neagra va crea o presiune suplimentara. Vor fi afectate infrastructura rutiera din Romania și Portul Constanța, care este deja aglomerat din cauza camioanelor incarcate cu cereale…

- Cinci țari din Europa Centrala, afectate de afluxul de cereale ieftine din Ucraina, se pronunta in favoarea prelungirii acordului de cereale care expira la 18 iulie, a declarat, marți, ministrul ungar al agriculturii, Istvan Nagy, in urma unei intalniri la Ankara cu omologul sau turc Ibrahim Yumakli,…

- Explozia barajului de pe Nipru afecteaza litoralul romanesc. Anunțul a fost facut de specialiștii care urmaresc fenomenul non-stop. Nimeni nu poate spune cu certitudine cum s-a produs explozia la barajul de pe Nipru, la 70 de kilometri de zona Herson. In timp ce Ucraina și Rusia se acuza reciproc, viitura…

- Dupa „șapte luni consecutive de scadere“ a prețurilor cerealelor pe piața europeana, se constata și o scadere a inputurilor. Odata cu triplarea prețului ingrașamintelor in 2022, producatorii de cereale și-au cumparat azotul pentru campania 2023 la aproximativ 770 de euro pe tona, ducand costul de producție…

- Horoscopul saptamanii 15 mai – 21 mai 2023Horoscopul saptamanii 15 mai – 21 mai 2023 vine cu dinamism, provocari și lucruri benefice pentru nativii din zodiac. Aceștia pot atrage pozitivul in viața lor și pot elimina gandurile negative mai repede decat și-ar fi imaginat. Astrele le vor sta intotdeauna…