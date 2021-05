Cei 5 factori care îți influențează fiecare decizie pe care o iei Cum iei decizii? Observa dedesubturile tiparelor psihologiei tale. Descopera metaprogramele din mintea ta care te motiveaza cel mai mult. Luam decizii in fiecare minut al zilei, de la ceea ce vom manca pana la modul in care ne cheltuim banii pentru oportunitațile pe care le urmarim. Deciziile afecteaza fiecare aspect al vieții noastre. Te-ai gandit vreodata la modul in care luam decizii? Cum de se pot confrunta doua persoane cu aceleași opțiuni și totuși pot face alegeri extrem de diferite? Fiecare persoana abordeaza diferit opțiunile sale. Asta pentru ca factorii noștri de luare a deciziilor… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

