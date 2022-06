Stiri pe aceeasi tema

- Cehii sunt in mod traditional eurosceptici, iar un sondaj realizat in martie de agentia STEM arata ca numai 36 dintre ei sunt multumiti de UE.Republica Ceha preia vineri presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, intr un moment de "vreme rea in Europa, cand toate privirile sunt indreptate…

- Cehia preia vineri presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), ”in vremuri grele” in Europa, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra Ucranei. Aceasta presedintie, pe care Cehia o preia de la Franta si urmeaza sa o predea Suediei, ”nu este prevazuta cu vreme buna, ea este prevazuta cu vreme…

- Vremea caniculara, urmata de furtuni cu grindina face ravagii in toata Europa. Franța este sub cod portocaliu de furtuni, iar sud-vestul țarii a fost afectat de grindina bile uriașe de grindina, care au provocat daune semnificative in agricultura. In plus, au fost raportate numeroase cazuri de parbrize…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- Incepand cu data de 1 iunie, in Europa se va putea calatori fara Certificatul Verde. Odata cu sosirea verii, se apropie și urmatoarele termene spre ieșirea din urgența, iar treptat, se renunta și la ultimele masuri restrictive ale epidemiei inca in vigoare, scrie „Il Messagero”, citata de Rador. De…

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- Zeci de diplomati rusi sunt expulzati din Europa, dupa descoperirea unor masacre imputate fortelor ruse in apropiere de Kiev. Danemarca, Italia si Suedia au anuntat, marti, expulzarea a zeci de diplomati, dupa ce Germania si Franta au facut acest lucru luni, marcand o noua degradare a relatiilor cu…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…