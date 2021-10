Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din Cehia sunt chemati vineri la urne intr-un scrutin legislativ programat sa dureze doua zile, la care formatiunea populista a premierului miliardar Andrej Babis, in litigiu cu Uniunea Europeana si vizat de ancheta "Pandora Papers", pare sa fie favorita, conform sondajelor, citate de…

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut duminica viata. Tragicul eveniment s-a petrecut intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie…

- Forta Aliantei Nord-Atlantice a anuntat luni ca si-a intensificat patrularile în Kosovo, dupa o escaladare a tensiunilor în nordul teritoriului la frontiera cu Serbia, care a trimis blindate în apropiere de fosta sa provincie, relateaza France Presse.Comunitatea internationala,…

- Francezul Michel Barnier, fost negociator-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, acum candidat in alegerile primare ale dreptei franceze pentru scrutinul prezidential de anul viitor, si-a mentinut miercuri criticile la adresa instantelor judiciare europene. Mai ales in ceea ce priveste politicile migratorii,…

- Uniunea Europeana s-a pronuntat vineri impotriva oricarei renegocieri a dispozitiilor post-Brexit specifice Irlandei de Nord, asa cum solicita Londra, declarandu-se deschisa pentru ''solutii practice'' la dificultatile pe care aceste reguli le ridica in provincia britanica, informeaza…

- Prezentandu-si strategia pentru un viitor electric, inventatorul automobilului modern a declarat joi ca va construi, impreuna cu partenerii, opt fabrici de baterii in timp ce isi creste productia de vehicule electrice. Din 2025, toate noile platformele de vehicule noi vor produce numai vehicule electrice,…

- Software-ul Pegasus, creat pentru a oferi autoritatilor un mijloc de a prinde criminali si teroristi, a fost folosit ilegal pentru a intercepta activisti, avocati, jurnalisti sau politicieni, releva o ancheta efectuata si publicata de 16 institutii de presa internationale. Un singur stat din Uniunea…