CEC Bank anunţă că a alocat un plafon de garantare de aproximativ 1 miliard de lei în anul 2021 pentru credite prin programul IMM Invest ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei”, a informat banca. Programul IMM Invest faciliteaza accesul la finantare al afacerilor mici si mijlocii prin dobanzi mai reduse decat cele de pe piata, garantii de stat si subventii care acopera costurile cu dobanzile din primele opt luni si comisioanele de risc si de garantare, datorate FNGCIMM. ”Cu un portofoliu de credite de circa 22 de miliarde de lei la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank a anutat vineri ca acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei, banca de stat inregistrand un portofoliu de credite de circa 22 de miliarde de lei la sfarsitul lui 2020. ”CEC Bank, institutia financiara cu…

- ”In 2020, Libra Internet Bank a continuat sa urce in clasamentul bancilor din Romania dupa valoarea activelor, de pe locul al 15-lea, pana pe pozitia a 13-a, marcand astfel cea mai buna clasare dupa acest criteriu din istoria bancii. La finalul anului trecut, valoarea activelor bancii era de 7,32 miliarde…

- Deputatul PNL Ionel Danca a discutat cu directorului general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii Dumitru Nancu despre dezvoltarea unui instrument financiar nou pentru sustinerea si stimularea IMM inovative din Romania prin Planul National de Redresare…

- ​Firmele mici și mijlocii din România vor putea obține în anul 2021 finanțari în valoare totala de 15-20 de milioane de euro, în schimbul unor pachete de parți sociale din afaceri, printr-un fond de investiții românesc susținut de Uniunea Europeana.Citește mai departe…

- Circa 7 din 10 antreprenori spun ca vor mentine salariile angajatilor lor la nivelul din anul 2020, iar 1 din 10 spune ca va creste nivelul salarial in anul 2021, conform unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), conform Mediafax.…

- Cifra de afaceri bruta a scazut cu 33%, la 3,46 miliarde dolari, de la 5,18 miliarde dolari in 2019. "Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reusit in 2020 sa-si protejeze si sa-si mentina in functiune unitatile de productie – rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti,…

- Guvernul Orban a adoptat la sfarșitul lunii iulie 2020, OUG nr. 128/2020 privind unele masuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților non-casnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, prin care Ministerul Fondurilor Europene finanțeaza, prin…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 801,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 128 de luni, la un randament mediu de 3,09% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…