- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat ca va propune includerea campaniei de impaduriri in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pentru realizarea de fonduri forestiere ar putea fi alocata suma de un miliard de euro, insa este necesara schimbarea legislației. Ministrul…

- Purtatorul de cuvant al PSD Radu Oprea a declarat luni ca premierul Florin Cițu trebuie sa vina sa dea explicații in Parlament dupa vizita la Bruxelles. „Am decis ca premierul Florin Cițu sa vina in Parlament, saptamana 15-19 ianuarie, pentru a da explicații. Trebuie sa spuna foarte clar care…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Comisarul european Adina Valean a aratat joi seara la Digi24, in contextul anunțului privind sprijinul Comisiei Europene pentru dezvoltarea infrastructurii din Romania, cum trebuie gandite autostrazile pentru a putea fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…

- Social-democrații acuza ca suntem la final de ianuarie, iar guvernarea a uitat total de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), care trebuie dezbatut in Parlament și trimis Comisiei Europene pana in aprilie.

- Fostul premier Ludovic Orban afirma ca a discutat informal cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si sustine ca exista un "oarecare acord” cu privire la proiectele propuse de Romania in vederea accesarii celor 30 de miliarde de euro prin PNRR.…