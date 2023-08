Stiri pe aceeasi tema

- Cuplurile de la Insula Iubirii au intrat, in forta, in ultima saptamana de test. Evenimentele au inceput sa se precipite tot mai mult, mai ales ca testul se apropie de final si intrebarile cu care au pornit la drum primesc tot mai multe raspunsuri.

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii 28 iulie, Razvan a cazut in ispita! Iubitul Emei Oprișan a dat frau liber sentimentelor imediat, dupa ce ales sa incheie relația cu partenera lui. Razvan nu a mai ținut cont de nimic și a mers in dormitor alaturi de ispita Daria, iar cei doi au avut parte…

- In urma cu o ediție, Ema Oprișan și-a vazut iubitul in ipostaze incendiare alaturi de Daria, la Insula Iubirii. Imaginile i-au starnit multa dezamagire, insa ulterior și-a gasit alinarea in compania ispitei Romeo. Dupa discuția celor doi, care a durat o noapte inreaga, ispita a facut declarații surprinzatoare…

- Ispitele feminine au renunțat la inhibiții și au pornit un joc „periculos”, in timpul nopții. Baieții s-au distrat de minune in timp ce iubitele lor abia s-au intors de la ceremonia focului. Iata ce s-a intamplat cu Bianca Giurca, dupa bonfire.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii a inceput cu cateva dezvlaluiri incendiare! Dupa cum știu telespectatorii, Razvan și Romei provin din același oraș, iar cei doi se cunosc inca de dinainte sa ajunga in emisiune. Iata ce relație aveau cei doi, de fapt, și ce sfaturi ii cerea Razvan…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, i-a adus in prim plan pe concurenți și ispite, care au avut parte de date-uri ca la carte, astfel ca toți au calarit, au mers cu barca și au stat pe plaja. Ei bine, la date-ul dintre Romeo și Ema au existat neințelegeri. In timp…

- Dupa ce fetele au vizitat vila baieților, acum a venit randul lor sa vada unde vor sta partenerele lor in decursul celor 21 de zile petrecute in Tailanda alaturi de ispite. Baieții au fost impresionați de loc și au stat de vorba și cu ispitele. Razvan și Romeo și au transmis cateva replici acide, in…