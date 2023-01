Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Sinaia este afectata, vineri seara, de o pana totala de electricitate, in conditiile in care zona montana se afla sub Cod portocaliu de ninsoare pana duminica, a anunțat Primaria, potrivit Agerpres. Azi, Prefectura Prahova anunța ca in urma ninsorilor de ieri 32 .000 de consumatori din județ…

- Azi va fi ședința deciziva in urma careia Romania afla daca va fi primita sau nu in Spațiul Schengen. Aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Schengen se afla pe agenda Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) din 8-9 decembrie, potrivit unui anunț oficial al instituției. Dezbaterea pe subiect…

- Un barbat din Arad a primit factura la electricitate, pentru care are de platit 2.069,41 lei, la un consum zero. Aradeanul susține ca la secțiunea „Produse facturate” apare „Factura in avans”, iar la perioada de facturare apare 1-31 decembrie 2022, in condițiile in care factura a fost emisa in luna…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, indeamna cetațenii sa iasa masiv la proteste. „Daca vom sta fiecare acasa, sa exprimam pareri de rau și regrete, nimic bun nu se va intampla, iar saptamana ce vine, vor aproba tariful la electricitate de 7-8 lei”, a declarat Dodon. Acesta mai spune ca oamenii legii ar…

- Puterea de cumparare a muncitorilor din Germania a fost deja afectata, ca urmare a unei cresteri de 11,6% a preturilor de consum in octombrie. Cu toate acestea, angajatorii nu vad prea multe posibilitati de majorare a salariilor, din cauza costurilor tot mai mari cu materialele si energia. Sindicatul…