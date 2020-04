Cea mai eficientă țară în lupta cu covid. Ce măsuri a luat Autoritațile din Singapore au reușit sa reduca raspandirea coronavirusului. Deși in aceasta țara apar zilnic cazuri noi de imbolnavire, autoritațile au evitat o explozie de cazuri, așa cum s-a intamplat in țari precum Italia și Spania. „Tot ce a facut Singapore vor trebui sa faca și țarile aflate in carantina, sa implementeze aceste masuri, ca apoi sa poata fi in siguranța”, a declarat expertul in lobi infecțioase al OMS, Dale Fisher, citat de CNBC și preșuat de Știrile ProTV . Autoritațile din Singapore au ales sa izoleze și carantineze bolnazii, sa depisteze contactanții și au apelat și la distanțarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului câinilor si pisicilor, masura fiind luata în cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa în aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus, relateaza joi Reuters, potrivit Agerpres.…

- Unul dintre cei mai buni experți in boli infecțioase, profesorul Kim Woo-joo de la Spitalul Universitar Guro din Coreea de Sud, recomanda tuturor oamenilor sa poarte masca de protecție, in ciuda opiniilor contrare venite din Europa și SUA. Faptul ca toata lumea poarta masca in Coreea de Sud a ajutat…

- Bahrainului a inasprit masurile aplicate la intrarea in tara persoanelor provenite din China, Coreea de Sud, Irak, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailanda, Iran si Italia, tari afectate de epidemia de Covid-19, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Astfel, persoanele care au fost in aceste…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Doi pasageri de pe Diamond Princess, nava de croaziera unde a izbucnit un focar de coronavirus care a imbolnavit sute de persoane, inclusiv romani, au murit la spital, potrivit BBC. Intre timp, in China, numarul noilor infecții a scazut, iar totalul deceselor a depașit 2.100.Doi ceațeni japonezi care…

- Autoritațile din China au anunțat marți ca 98 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit luni, iar bilanțul deceselor din țara a ajuns la 1.868, Acestora li se adauga cele cinci decese inregistrate in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta, noteaza AFP. Comisia…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…