- Muzica INNEI nu cunoaște bariere și de data aceasta, artista a marcat o noua realizare importanta: piesa “VKTM”, colaborarea cu Sickotoy și TAG, este inclusa in campania ICON de la Victoria’s Secret, intr-un video statement in care apar cele mai relevante modele internaționale din lume: Gisele Bundchen,…

- In lumea muzicii in continua evoluție, o stea in ascensiune a aparut, captivand audiențele cu frumusețea ei, vocea hipnotizanta și talentul incontestabil. Eva Timush e numele care a stat, alaturi de Vescan, cu piesa ,,Colegi de apartament”, timp de 13 saptamani in topul celor mai ascultate piese din…

- Este vara, sezonul ideal pentru petreceri, festivaluri, bucurie și seri lungi alaturi de cei dragi. Antonia lanseaza single-ul “Ping Pong” care completeaza perfect prin energie, ritm și interpretare spiritul verii. Piesa a fost compusa de Jihad Rahmouni, Haris Alagic, Cristian Tarcea, Gamuel Sori,…

- Greta Van Fleet a lansat “The Falling Sky”. „Un razboinic neclintit care duce mai departe lupta nesfarșita, eterna și imposibila pentru mantuire; acestea au fost elementele de simbolism asociate cu aceasta piesa speciala”, explica chitaristul Jake Kiszka. „In esența, soarta noastra este pecetluita,…

- Can you feel the heat? Artista cu stofa de superstar internațional, Eva Timush, colaboreaza alaturi de super talentatul producator și songwriter, Jonasu, pentru viitorul hit al verii: “Fever”. Duoul promite sa va fascineze cu melanjul de sunete dintre vocea melodioasa a Evei și instrumentalul zvapaiat.…

- Gamuel Sori, DJ-ul italian care vine cu aerul fresh pe scena muzicii Dance, și INNA, superstarul cu aura magnetica, colaboreaza pentru prima data. “Party Songs” este piesa care te va scoate din orice dispoziție intunecata și iți va aminti ca viața ta merita sa aiba cea mai palpitanta coloana sonora.…

- Vara este aproape aici, iar petrecerile vor contura o atmosfera de neuitat, atunci cand sunt insoțite de muzica buna. Antonia prezinta “Late Night Feelings”, o piesa de dans, cu un tempo alert, insoțita de un videoclip colorat, fun și dinamic. Piesa a fost scrisa de Alida, Rollo, Alexandru Cotoi, Marcel…

- Energetic, mind blowing și funky, in același timp. “Where Do You Go” este colaborarea dintre Jade Shadi, RHM și Trackula, care te va face sa te miști așa cum vrei. Chiar daca povestea versurilor nu este cea mai fericita, piesa vine cu o viziune optimista oferita de ritmul groovy. Piesa a fost scrisa…