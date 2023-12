Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2007-2009, o serie de incidente OZN au captivat atenția in orașul Kumburgaz, langa Istanbul, Turcia. Aceste evenimente au șocat mass-media și entuziaștii OZN, pe masura ce imaginile și videoclipurile cu aceste apariții au devenit virale pe internet. Dovada video a acestor OZN-uri, distribuita…

- Situație mai puțin intalnita la nivel internațional. Noul conducator al Bancii Centrale a Turciei, cu o experiența anterioara in sectorul financiar de pe Wall Street, dezvaluie ca, din cauza ascensiunii abrupte a prețurilor pe piața imobiliara, a fost nevoita sa gaseasca o soluție de avarie. Hafize…

- Premierul Mitsotakis l-a primit pe președintele Erdogan la Atena, intr-o vizita care a inclus semnarea Declarației de la Atena și un acord de a aborda problemele care au provocat tensiuni, in principal in Marea Egee, relateaza cotidianul atenian Kathimerini. „Grecia și Turcia trebuie sa traiasca in…

- Raport critic al Comisiei Europene la adresa Turciei, in privinta indeplinirii standardelor pentru aderareRaportul anual al Comisiei Europene privind aderarea Turciei la UE a criticat miercuri "regresul grav" in privinta standardelor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și a independenței…

- Israelul și-a rechemat diplomații din Turcia pentru a „reevalua relațiile” dintre cele doua țari. Masura a fost luata in urma criticilor președintelui turc Recep Tayyip Erdogan fața de razboiul din Gaza, a anunțat sambata ministrul de externe, citat de agenția AFP. „Avand in vedere declarațiile grave…

- Recep Tayyip Erdogan a anuntat reintoarcerea la politica „geografiei inimii”, la cateva zile dupa doborarea dronei turcești, echipata cu armament, de catre avioane americane de lupta in spațiul aerian al Siriei, dar și dupa evoluțiile din Israel și din Gaza ca urmare a atacului terorist lansat de Hamas.…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit, in cadrul vizitei oficiale intreprinse la Ankara joi si vineri, cu omologul sau turc, Yasar Guler, in intalnirea cu acesta oficialul roman exprimandu-si aprecierea pentru decizia decizia Ankarei de a disloca, in perioada decembrie 2023 – martie…

- O turista elvetiana si-a pierdut viata si alte 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier in sudul Turciei, unde un microbuz a lovit violent un camion parcat pe marginea drumului, scrie cotidianul turc Everensel.Diana Meyer (44 de ani) aflata in microbuz alaturi de fiica și mama ei și-a pierdut…