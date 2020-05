Stiri pe aceeasi tema

- Maria Branyas, considerata "cea mai batrana femeie din Spania", s-a vindecat de COVID-19 la varsta de 113 ani, au anuntat autoritatile spaniole, citate de BBC. Ea a fost diagnosticata cu aceasta maladie respiratorie dupa ce Spania a impus masuri de izolare a populatiei la domiciliu in luna martie. Dupa…

- Alerta la Spitalul Județean din Reșița dupa ce o femeie, in varsta de 82 de ani, care este la ATI, a fost confirmata, astazi, ca este infectata cu coronavirus. Batrana a fost in zona Madrid din Spania și cand s-a intors in țara a intrat in autoizolare. Sambata i s-a facut rau și a fost […] Articolul…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…