Tesla va cere acţionarilor să reinstituie pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al CEO-ului Elon Musk Tesla a mai spus ca va cere actionarilor sa aprobe mutarea inregistrarii companiei din Delaware in Texas. Musk sugerase mutarea dupa ce pachetul sau de salarii a fost declarat ilegal. Anuntul de miercuri a venit la cateva zile dupa ce producatorul auto a declarat ca isi va reduce forta de munca cu 10%. Tesla a spus ca decizia instantei a creat ”o problema fundamentala pentru companie”. Cele doua propuneri vor fi probabil aprig controversate. Tesla a angajat un avocat proxy, Innisfree M&A, si intentioneaza sa cheltuie o suma nedeterminata, de milioane, pentru a ajuta la asigurarea voturilor pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

