- La Vulcana Pandele, tradiția se pastreaza in fiecare an, de Sfanta Preacuvioasa Parachiva, 14 octombrie, are loc Festivalul Dovleacului. Organizatorii ne demonstreaza cu tarie ca de la an la an cultura și tradițiile sunt la mare pret in Vulcana Pandele. La Festivalul Dovleacului, atracția tuturor…

- In perioada 13- 15 octombrie 2023, Primaria orasului Sovata va gazdui anul acesta a opta editie a Festivalului Dovleacului. Pe scena mare vor concerta: DJ Project, 4S Street și Road of Life. Evenimentele din cadrul festivalului se vor derula in doua locații: in timpul zilei, la Amfiteatru, iar seara…

- Sambata, 14 octombrie, comuna Candești, de pe Valea Damboviței, gazduiește o noua ediție a Festivalului “Placintelor”. Evenimentul va debuta la ora 12.00, in zona Școlii Generale din satul Candești Vale. In cadrul celei de-a 7-a ediții a Festivalului, toții participanții vor avea posibilitatea sa viziteze…

- Primaria si Consiliul Local al municipiului Falticeni, in parteneriat cu Asociatia „Rotary Club Falticeni", organizeaza sambata, 16 septembrie 2023, a treia editie a proiectului de promovare a municipiului Falticeni „Impreuna sustinem promovarea - Falticeni, Mon ...

- Orașul Racari a fost in sarbatoare, Primaria si Consiliul Local Racari au organizat o noua editie a Zilei orasului Racari. Momente pline de emoție, recunoștința și bucurie, premii, competiții sportive și spectacol artistic cu Doinița & Ionut Dolanescu dar și cu micii artiști locali, acestea au fost…

- „Sbor la Gorgota” – O sarbatoare de tradiție și bucurie in comuna dambovițeana Razvad, in fiecare an, pe 6 august, o zi sfanta a Schimbarii la Fața pentru creștinii ortodocși. Cu o lunga tradiție, sarbatoarea este pastrata și sarbatorita cu mare entuziasm de catre administrația locala din Razvad.…

- Primaria comunei Garcina pregateste localnicilor o surpriza sambata, 5 august, cand va avea loc prima editie a Fan Fest 2023, o sarbatoare a adunarii fanului si inaugurarea cladirii moderne, proaspat reabilitata cu finantare europeana, a Caminului Cultural, la 80 de ani de la construirea acestuia. Cateva…

- In perioada 22 – 23 iulie, in comuna Cateasca, la Caminul Cultural din Silistea, are loc prima editie a festivalului muzical “Floare de nu ma uita”. Conform organizatorilor, la acest festival este permisa participarea oricarui cetatean, indiferent de varsta, de nationalitate, domiciliu, etnie sau religie.…