Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Culturala JAZZ FESTIVALS & EVENTS, in parteneriat cu Compania de Administrare a Domeniului Bran, organizeaza in perioada 24-26 august 2018, a VI-a ediție a FESTIVALULUI JAZZ AT BRAN CASTLE, care se va desfașura in incinta curții interioare a Castelului Bran și in Biserica Evanghelica…

- Asociația Green Revolution, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, va invita in 1 și 2 septembrie, in Parcul Izvor din București, la cea de-a opta editie a BikeFest. In tot acest timp, peste 30.000 de oameni au sarbatorit bicicleta și tot ce aduce ea in viețile noastre: bucurie, entuziasm, prietenie,…

- Night Cross Challenge consta intr-o cursa de alergare pe o distanța de 4,5 km sau 9 km – pentru adulți, respectiv 500 m / 1000 m / 1500 m – pentru copii, startul fiind dat dupa inserare, din zona scenei de pe lacul Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului. Read More...

- Consorțiul care gestioneaza Programul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 alcatuit din Consiliul Județean Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Municipiului Mediaș, Camera de Comerț Industrie și Agricultura, Universitatea Lucian Blaga și Asociația Județeana de Turism organizeaza o noua…

- Festivalul „Floare de Colt”, cea mai importanta sarbatoare locala din Zarnesti, cu 40 de editii la activ, va avea loc pe 28 și 29 iulie 2018. “Floare de Colț” este unul dintre festivalurile cu cea mai lunga tradiție din zona Brașovului și cea mai importanta sarbatoare a Zarneștiului. …

- In perioada 6-8 iulie va avea loc, la Teatrul Odeon, cea de-a IV-a editie a Festivalului International ,,Marile Serate Muzicale ale Bucurestiului”, organizat de Primaria Capitalei prin Opera Comica pentru Copii.

- Cea de a XI a editie a Seawolves Bike Fest are loc in acest weekend in Mamaia Nord Camping S. Nu vor lipsi din program concertele pe o scena de zeci de mii de watts, consursurile specifice, parada moto prin statiunea Mamaia si orasul Constanta, recitalurile folk rock din fiecare seara de pe plaja, la…