Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei state nordice au anuntat vineri, 19 martie, ca au nevoie de timp suplimentar pentru a decide daca vor folosi vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, chiar daca agentia de reglementare a Uniunii Europene a spus ca beneficiile depasesc riscurile , iar ca urmare mai multe tari au reluat…

- Autoritațile sanitare din Norvegia au anunțat ca este inca prea devreme pentru a spune daca exista o legatura intre administrarea vaccinului AstraZeneca și cele trei cazuri de sangerare, cheaguri de sange și niveluri scazute de trombocite raportate. Norvegia a suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca…

- Autoritațile sanitare din Danemarca și din Austria au anunțat vineri, 5 martie, ca vor recomanda inocularea vaccinului anti-Covid-19 produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca pentru toate persoanele de peste 18 ani, dupa ce un studiu facut pe acest vaccin in Scotia a dat rezultate pozitive la toate…

- Suedia a anuntat joi ca intentioneaza sa emita pasapoarte digitale pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus, dupa ce un demers asemanator a fost declarat miercuri și Danemarca. Aceste documente ar putea sa inceapa sa fie utilizate pana in vara acestui an, potrivit autoritaților suedeze,…

- Un astfel de certificat digital va permite tuturor suedezilor sa dovedeasca faptul ca au fost vaccinati impotriva maladiei COVID-19, a precizat Anders Ygeman, ministrul pentru Dezvoltare digitala din Suedia.Certificatul va respecta legile si standardele internationale si va asigura confidentialitatea…

- Suedia a anuntat joi ca intentioneaza sa emita pasapoarte digitale pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus. Acestea ar putea sa inceapa sa fie utilizate pana in vara acestui an, informeaza DPA. „Au fost demarate o serie de proceduri internationale in ceea ce priveste solutiile tehnice…

- Polonia a identificat primul sau caz de COVID-19 la nurci, a anuntat Ministerul Agriculturii din aceasta tara. Asta sporeste ingrijorarile cu privire la masurile costisitoare de sacrificare in cadrul unei industrii cu peste 350 de ferme, informeaza astazi Reuters. Autoritatile din mai multe state au…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…