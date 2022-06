Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, intre orele 16:00 – 19:00, polițiștii rutieri carașeni au desfașurat acțiuni cu efective marite, pe DN 6 și DN 68, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. „Acțiunile au fost organizate in sistem integrat și in…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-05-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- CARAS-SEVERIN – O spun cei de la Asociatia Acasa in Banat, care intentioneaza sa puna in valoare obiectivele turistice ale comunei! Proiectul „Turist in Banat“ al asociației se afla printre cele 9 caștigatoare ale finanțarii oferite de Fundatia Orange in cadrul programului „Susține un ONG!”. Este al…

- Cei de la Asociația „Acasa in Banat” au dat startul inscrierilor pentru voluntari pentru „Color the Village”. Timp de trei zile, va puteți implica in renovarea a 30 de fațade de case. Se va trata lemnul, se vor zugravi și vopsi fațadele, pentru a le pastra frumusețea de odinioara. De data aceasta destinația…

- FLORII // DUMINICA FLORIILOR // De Florii se obisnuieste sa se faca "de ursita", astfel ca fetele aflau, prin diverse procedee, daca se vor casatori sau nu in acel an. Inaintea sarbatorii, fetele nemaritate din Banat si Transilvania obisnuiesc sa puna o oglinda si o camasa curata sub un par altoit.…

- Cei de la Asociația Acasa in Banat vor renova doua mori de apa din Ilidia. Se cauta voluntari care vor ecologiza zona, defrișa vegetația din jurul morilor, sapa canalul de aducțiune al apei și vor ajuta la diverse reparații. Se va amenaja un traseu turistic in jurul morilor.

- Un accident usor a avut loc pe b-dul Nicolae Iorga, in apropierea pasajului Nicolina. Soferii unui Renault si Volkswagen s-au tamponat si, din fericire, nu au fost victime. Principala cuza a producerii accidentului ar fi neacordarea de pioritate. Politistii fac cercetari pentru a stabili cine se face…

- Curațenia de primavara este un obicei, pe care majoritatea dintre noi il repetam an de an. Ce facem cu deșeurile rezultate in urma curațeniei? Primaria Municipiului Pitești și Salubritate 2000 S.A. vin in sprijinul piteștenilor prin organizarea campaniilor speciale de colectare a deșeurilor. Locuitorii…