- BABEL-Spectacolul Made of stone (Facut din piatra), atfel Targoviște este capitala internaționala a teatrului de strada. Tema BABEL 2022 este „Limbaj”, iar organizatorii și-au propus ca aceasta ediție sa aduca in fața publicului spectacole și evenimente artistice care pun in lumina limbajul ca element…

- Prima ediție a MTB CHALLANGE 2022, concurs de ciclism in cadrul Zilelor Județului Dambovița, ce a avut loc la Potlogi, organizat de CJ Dambovița prin Serviciul Public Județean de Salvamont și Salvaspeo Dambovița. Prezent la startul concursului care s-a dat chiar din fața Palatului Potlogi a fost…

- „Parada Verzilor” – ediția 2022, vineri, 3 iunie, la ora 10:00, iar participanții vor strabate traseul Școala Gimnaziala „Coresi” – B-dul IC Bratianu – B-dul Carol – B-dul Mircea cel Batran – Piața Tricolorului. Elevii Școlii Gimnaziale Coresi din Targoviște continua tradiția organizarii unuia dintre…

- Jandarmii dambovițeni vor fi prezenți, joi, 2 iunie a.c., alaturi de celelalte autoritati publice, la ceremonia militara și religioasa de depunere de coroane și jerbe de flori, ce se va desfașura in municipiul Targoviște, la Monumentul Eroilor Dambovițeni din Piața Tricolorului, pentru a omagia memoria…

- Trei cadre didactice de la Gradinița cu P.P.Raza de Soare- Targoviște, au participat in Bulgaria, la prima intalnire din cadrul proiectului Erasmus+ KA 201 Emotional intelligence-feel and act appropriately The post Trei cadre didactice de la Gradinița cu P.P.Raza de Soare- Targoviște, au participat…

Noaptea Muzeelor, sambata, 14 mai 2022, cea de a 18-a ediție, și propune publicului expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, spectacole

Ziua Europei-Flash mob in Piața Tricolorului din Targoviște, evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dambovița

Joi, 21 aprilie 2022, CALEA LUMINII la TARGOVIȘTE, cea de-a XXIII- a ediție a evenimentului UNIC in lume