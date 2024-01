Ce urmează după valul de ger. Ultimul anunţ al meteorologilor Meteorologii anunta ca vremea va fi geroasa, pana joi dimineata, in nordul, estul si centrul tarii, iar temperaturile minime vor cobori chiar la -21 de grade, in estul Transilvaniei. Totodata, a fost emis Cod galben privind intensificari ale vantului, in sudul Moldovei, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a […] The post Ce urmeaza dupa valul de ger. Ultimul anunt al meteorologilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM )a transmis o informare de ger valabila pana joi dimineața, la ora 10.00. Va fi cod galben de intensificari ale vantului pentru sudul Moldovei, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei. Vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri…

- ANM transmite marți și o informare meteorologica de ger valabila in toata țara. Astfel, vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri indeosebi in nord, centru și est (minime termice de pana la -21…-20 de grade in estul Transilvaniei), iar in noaptea de miercuri spre joi…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi geroasa, pana joi dimineata, in nordul, estul si centrul tarii, iar temperaturile minime vor cobori chiar la -21 de grade, in estul Transilvaniei. Totodata, a fost emis Cod galben privind intensificari ale vantului, in sudul Moldovei, Dobrogea si jumatatea de est…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la…

- Seceta pedologica moderata si puternica se mentine in aceasta perioada in unele zone agricole din Moldova, Muntenia si Transilvania, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 5 – 11 ianuarie 2024. ‘Rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben și alta Cod portocaliu, valabile de sambata, de la ora 10.00, pana duminica, la ora 18.00, fiind prognozate intensificari ale vantului, viscol și precipitatii insemnate cantitativ. ”In Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova precum si in sudul si estul Transilvaniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale Vantului in perioada 12 noiembrie 2023, ora 8.00 12 noiembrie 2023, ora 18.00. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale Vantului in perioada 12 noiembrie 2023, ora 8.00 12 noiembrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar specialiștii anunța vreme rece, cu temperaturi care se apropie de cele normale pentru aceasta perioada din an. La munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative.La altitudini mari…