Stiri pe aceeasi tema

- Netratata, o carie dentara ți-ar putea pune pe butuci sanatatea. Un numar important de cercetari sugereaza ca lipsa spalatului pe dinți poate duce la o serie intreaga de boli acute și cronice aparent fara legatura intre ele.

- Știm bine ca procesul de congelare al legumelor se reprezinta un lucru preferat in randul multor gospodine. Trebuie sa știm, totuși, ca legumele se congeleaza cat inca mai sunt proaspete, pastrandu-și astfel toate substanțele nutritive. Ei bine, in cazul in acre alegeți sa cumparați legume congelate…

- Xonia traiește de ani buni un adevarat coșmar. Cunoscuta cantareața este nevoia sa ia zilnic pastile cu numeroase efecte adverse și sa țina o dieta echilibrata, toata acestea doar pentru a avea parte de o viața normala. Iata cu ce problema de sanatate se confrunta indragita artista!

- BERBEC Stelele vor oferi șansa de a va imbunatați condițiile de viața. Sfatul zilei pentru reprezentanții semnului zodiacal sa se fereasca de angajați și de cei din jur care profita și nu sunt sinceri. Excludeți din dieta cele mai daunatoare feluri de mancare pentru a nu va afecta sanatatea. TAUR Nu…

- A fost zi de sarbatoare pentru Camelia Potec! Fosta inotatoare de performanța si-a botezat cea de a doua fetita, pe nume Celia Gabriela. Iata cine a fost nașa micuței, dar și cum a aratat grandiosul eveniment!

- Mulți dintre noi ezita sa iși faca planuri pentru un nou an de teama ca la finalul lui sa nu fie puși in postura de a recunoaște ca nu le-au putut duce la indeplinire sau ca nu a ieșit așa cum și-au dorit.

- In dimineața aceasta, pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad au dat dovada de pricepere și curaj, intervenind cu promptitudine pentru a salva o pisica aflata intr-o situație periculoasa. Incidentul s-a petrecut in localitatea Zadareni, pe strada Pompierilor, iar echipajul, care a fost alertat…

- Perioada rece a anului a adus mai multe alerte de avalanșa in zonele montane de la noi. Insa, specialișții vin cu sfaturile necesare de care este bine sa ții cont in caz de avalanșa pentru a te proteja de orice pericol. Iata un ghid care iți ofera informații despre cum sa te protejezi și cum sa acționezi…