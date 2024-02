Este bine sau nu să consumi legumele congelate care sunt lipite între ele. Care este sfatul specialiștilor Știm bine ca procesul de congelare al legumelor se reprezinta un lucru preferat in randul multor gospodine. Trebuie sa știm, totuși, ca legumele se congeleaza cat inca mai sunt proaspete, pastrandu-și astfel toate substanțele nutritive. Ei bine, in cazul in acre alegeți sa cumparați legume congelate din supermarketuri trebuie sa fiți foarte atenți la ce alegeți. Iata ce inseamna cand legumele congelate sunt lipite intre ele și de ce nu este bine sa le mai consumi! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

