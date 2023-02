Stiri pe aceeasi tema

- In urma celor doua cutremure devastatoare produse in cursul zilei de ieri, in Turcia, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate, mii de persoane și-au pierdut viața. Oamenii iși cauta inca disperați familiile printre ruine. Imaginile durerii dupa seismele catastrofale care s-au…

- Au trecut doar cativa ani de la marile demonstratii de protest impotriva unor legi care urmareau exonerarea unor infractori sus-pusi; astazi, miile, zecile de mii de protestatari de odinioara par complet apatici, desi ar avea nu o data motive sa iasa in strada. Blazare? Resemnare? Indiferenta? Evident…

- O cunoscuta jurnalista italiana, de origine romana, vrea ca italienii sa știe mai multe despre țara noastra. Cristina Stanescu lucreaza la una dintre cele mai cunoscute emisiuni televizate din Peninsula și a scris un roman a carui acțiune se petrece in Romania, pe parcursul a

- Daca de la varsta de 2 ani sau chiar mai devreme, copiii cu autism incep un program intensiv de terapie ABA (Analiza Aplicata a Comportamentului – Applied Behavioral Analysis), de 20 – 30 de ore saptamanal, timp de doi ani, o treime dintre ei pot pot fi complet recuperați, sustin experții Asociației…

- Regretata Ionela Prodan este interpreta unora dintre cele mai indragite melodii ale folclorului romanesc. S-a facut remarcata prin talentul sau care va ramane pentru totdeauna o comoara a patrimoniului folcloric din Romania. Pasiunea pentru muzica a ajutat-o de multe ori sa treaca peste problemele vieții,…

- Powerliftingul, ca mod de viața! Ovidiu Panazan, al 8-lea an consecutiv desemnat antrenorul anului in Alba Fara a greși se poate pune semnul egal intre antrenorul Ovidiu Panazan și ramura de sport powerlifting, atat in Alba cat și in Romania, președintele federației de profil, cu sediul in Alba Iulia,…

- Unul dintre fostii consilieri ai presedintelui romaniei Ion Iliescu s a stins din viata. Vestea disparitiei lui Constantin Gheorghe a fost data de fostul sau coleg, Serban Nicolae care a postat un mesaj pe pagina sa de facebook. "Incredibil Aflu acum despre trecerea la cele vesnice a fostului meu coleg,…

- Inspectia energetica, structura specializata din cadrul Delgaz Grid, a identificat, in perioada ianuarie - octombrie a anului in curs, 937 de cazuri de consum fraudulos, 496 dintre acestea fiind la gaze naturale si 441 la energie electrica, iar valoarea estimata a prejudiciului se ridica la circa…