Ce trebuie să faci ca să realizezi o debranșare de la Radet Persoanele care iși doresc sa realizeze o debranșare de la Radet trebuie sa știe care sunt condițiile. In ceea ce privește prețul acesta ajunge in jurul sumei de 100 de lei, insa depinde de cate calorifere exista in casa. In primul rand, daca dorești sa te debranșezi de la RADET , trebuie sa ții cont și de faptul ca lucrarile de deconectare de la sistemul centralizat de incalzire nu se pot realiza in sezonul rece. Potrivit reprezentanților RADET, documentația de debranșare poate fi inregistrata in intervalul 15 aprilie – 31 august (debranșare totala) și pana pe 1 septembrie (debranșarea parțiala).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor sa divorțeze in 2021 trebuie sa știe ca prețul difera in funcție de divorț. Daca divorțul este amiabil suma este relativ mica. In schimb, daca se ajunge la Tribunal, costurile cresc. Ce preț trebuie sa plateasca la notar cei care divorțeaza? In 2021, costul unui divorț la notar poate sa…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, impreuna cu directorul general al rafinariei Petrotel – Lukoil, Aleksei Kovalenko, au participat, astazi, la o activitate ecologica la Parcul Municipal Ploiești Vest, derulata in comun cu Asociația “Ne implicam”. Din dorința de a dezvolta și…

- Tinerii care vor sa se casatoreasca in 2021 vor primi bani de la stat, insa pentru a putea benefia de acest lucru vor fi nevoiți sa respecte anumite condiții și sa prezinte și o serie de documente. Mai exact, fiecare cuplu va primi suma de 1.500 de lei, net, doar in cazul in care indeplinește urmatoarele…

- Reprezentantul asociației de proprietari – cum ar fi președintele de bloc – are dreptul sa intre in orice apartament din cladire fara acordul proprietarului, in unele situații, pe baza unui preaviz cel puțin 24 de ore, potrivit AvocatNet.ro. Cei care restricționeaza accesul membrilor asociației in…

- Primaria Cugir pregatește o procedura pentru inscrierea in „PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL CUGIR”, procedura care va fi supusa dezbaterii publice in data de 7 mai 2021, la ora 11.00, prin intermediul platformei ZOOM. Finantarea executarii lucrarilor ar urma sa se…

- Economie Subvenție pentru cultura de usturoi și in anul 2021: termen cereri, acte necesare, condiții, plați aprilie 27, 2021 12:19 Producatorii agricoli care cultiva cu usturoi pe cel putin 3.000 mp si obtin o productie de cel puțin 3 kg la fiecare 10 metri patrati, vor putea incasa pana la 3.000…

- De aproape 4 ani de zile, Centrul „Sf. Alexandra Imparateasa” din București ofera consiliere și sprijin pentru parinți și copii. La ceas aniversar, cu ocazia sarbatorii Sfintei Alexandra, au fost organizate „Zilele Porților Deschise”, eveniment care dureaza pana vineri, 23 aprilie, inclusiv, scrie…

- Malta va plati pana la 100 de euro turistilor care decid sa-si petreaca vacanta de vara in aceasta tara, o masura prin care autoritatile malteze doresc sa sprijine sectorul turistic in plina pandemie de coronavirus si pentru care a alocat 3,5 milioane de euro, transmite EFE. Planul se…