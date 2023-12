Ce tractor de lux și-a cumpărat Ion Țiriac și la ce-i trebuie Milionarul Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați romani, cunoscut pentru colecția sa de automobile de lux de sute de mii de euro, și-a cumparat mai nou și un tractor Porsche. Nu este, insa, unul oarecare și impresioneaza pe toata lumea. Bijuteria lui Ion Țiriac a fost prezentata pe pagina oficiala de Facebook a companiei „ Tiriac Collection”, fondata de fostul jucator de tenis, in urma cu 10 ani. “O calatorie in timp catre o epoca in care utilitatea se imbina armonios cu designul – Porsche-Diesel Super S 308”, se arata in postarea pe pagina de Facebook a „Tiriac Collection”. Tractorul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

