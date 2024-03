Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat la funcția de Primar al Capitalei, a transmis un mesaj de entuziasm dupa participarea la Targul din Vitan, la invitația locuitorilor orașului. „Mi-am așezat masuța roz la o rascruce și m-am bucurat de susținerea oamenilor buni! Am discutat și am rezolvat cate o problemuța direct prin stație, am primit imbrațișari și pupici, am cumparat flori și am oferit flori, am facut poze și am ras, am adunat semnaturi pentru candidatura la Primaria Capitalei și m-am revazut cu oameni dragi!”, a declarat Piedone. Primarul a menționat ca intalnirea cu…