- Chiar inainte de inceperea celei mai mari și importante nunți din an, cea a prințului Harry cu Meghan Markle, Regina a confirmat și ce titluri vom primi cei doi indragostiți imediat dupa casatorie. E o zi mare pentru Marea Britanie pentru ca asista la o alta nunta regala importanta, cea a fiului cel…

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc astazi, la Windsor. Ceremonia religioasa va avea loc la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, unde printul Harry a fost botezat. Printii George si Charlotte vor face parte din alaiul miresei care va…

- Cu fiecare ora care trece, atmosfera devine din ce in ce mai ”hot”. Deja, de la orele pranzului, orașelul Windsor a fost luat cu asalt atat de britanci, cat și de turiști veniți din toate colțurile lumii sa asiste la nunta regala, a Prințului Harry cu americanca Meghan Markle. Unii au venit deja de…

- Biroul de presa de la Palatul Kensington a anuntat marti ca nu va exista "o lista oficiala a liderilor politici" invitati la nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, excluzându-i astfel din rândul invitatilor, potrivit

- Admiratorii familiei regale din Marea Britanie care asteapta cu nerabdare nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, ce va avea loc luna viitoare, vor putea sa descopere detalii insolite despre relatia cuplului princiar prin intermediul unui roman grafic ce a fost publicat recent, relateaza…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…