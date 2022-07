Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Sorin Oprescu, medicul Adriana Nica, le-a spus judecatorilor din Grecia ce pensie are fugarul aflat acum la Atena. Potrivit Adrianei Nica, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta, Oprescu ar primi 3.000 de euro pe luna de la statul roman. In plus, statul roman nu i-a pus poprire…

- In cadrul procesului din Grecia, Sorin Oprescu a dezvaluit ce pensie are dupa 47 de ani de munca in Romania. Fostul primar general i-a convins pe judecatorii greci sa il lase in libertate, pana cand vor lua o decizie definitiva privind extradarea sa, iar urmatorul termen va avea loc in urmatoarele doua…

- Pe langa facturile mai mari la energie, motorina mai scumpa cu 45% de la inceput de 2022 incoace si razboiul din Ucraina care scumpeste alimentele, socul infla­tionist din Romania, prin cea mai ridicata inflatie din ultimii 18 ani, mai vine cu o situatie complicata: sca­derea economiilor pentru batranete…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat ca au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate, citat de Agerpres. Intrebat daca ar putea creste pensiile mai mici, el a raspuns ca aceasta discutie este neconstitutionala.…

- Peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, au fost reevaluate pana in prezent, a anunțat, joi, Ministrul Muncii, Marius Budai, scrie Digi24 . Prezent la o conferința, Budai a fost intrebat și daca ia in calcul majorarea pensiilor mici. „Aceasta discutie cu cresterea pensiilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…

- In contextul scumpirilor din ultima perioada, indeosebi la produsele alimentare, ministrul social-democrat al Muncii vine cu speranțe pentru pensionarii din Romania, in mod special pentru romanii cu pensie mica, nevoiți sa dramuiasca veniturile de la o luna la alta, pentru a se descurca sa-și achite…