Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud si-a exprimat regretul pentru inchiderea a numeroase frontiere pentru cetatenii si turistii sai, afirmand ca este „pedepsita” pentru detectarea noii variante a coronavirusului, Omicron, informeaza France Presse si Agerpres.

- "Un laborator face verificari asupra unui posibil caz de infectare cu varianta Omicron. Asteptam confirmarea sau informarea cazului", a precizat purtatoarea de cuvant a Institutului National de Sanatate Publica, Stepanka Cechova, citata intr-un comunicat transmis prin email.Aceasta noua varianta de…

- Avertismentul ECDC: Riscul ca varianta Omicron sa se raspandeasca in Europa este de la „ridicat la foarte ridicat” Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, depistata in Africa de Sud și denumita Omicron, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara…

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile…

- Daca nu mai suntem protejați de infecția anterioara sau de vaccin, ajungem din nou „in punctul zero”, avertizeaza profesorul de sanatate public, Razvan Cherecheș. Cherecheș a publicat, pe pagina de Facebook, faptul ca rata de creștere pentru noua tulpina Omicron este „incredibila”, iar daca datele inițiale…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Europa(ECDC) a tras un semnal de alarma in legatura cu noua tulpina mutanta Covid-19, Omicron, detectata in Africa de Sud, care starnește ingrijorare la nivel Mondial. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, ECDC iși justifica temerile explicand ca…

- Riscul este "de la ridicat la foarte ridicat" ca noua varianta de COVID-19, numita Omicron si detectata initial in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa, a anuntat vineri seara agentia de sanatate a UE, noteaza AFP preluat de agerpres. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, Centrul European…

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…