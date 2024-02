Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii și-a petrecut ultimii ani din viața in spatele gratiilor, dar a reușit sa ramana la curent cu evenimentele actuale, inclusiv din SUA. In scrisori pe care le-a trimis in ultimele luni, obținute de New York Times, Navalnii scria ca agenda fostului președinte Donald Trump…

- Lovitura grea pentru Donald Trump! Fostul președinte american a fost asupru criticat, dupa moartea dramatica a lui Alexei Navalnii. Fostul edil este tras la raspundere in acest caz tragic. Ce acuzații ii sunt aduse.

- MAE condamna incalcarile dreptului internațional in Rusia dupa moartea lui Alexei Navalni i: ”O pierdere uriasa in eforturile pentru consolidarea valorilor democratice” Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul profund ca urmare a anuntului despre decesul in inchisoare al politicianului rus…

- Alexei Navalnii, in varsta de 47 de ani, cel mai mare dușman politic al lui Vladimir Puțin a murit. Amintim ca liderul opoziției din Rusia s-a stins din viața in timp ce se afla intr-o inchisoare din Siberia, dupa o scurta plimbare. Dupa ce i s-a facut rau, acesta s-a prabușit. Iata ce spunea Alexei…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a murit intr-o colonie penitenciara, potrivit Departamentului Serviciului Federal Penitenciar, citat de presa de stat din Federația Rusa. Serviciul penitenciar rus... The post Alexei Navalnii, cel mai puternic opozant și vehement critic al lui Vladimir Putin, a murit in…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a murit intr-o colonie penitenciara, potrivit Departamentului Serviciului Federal Penitenciar, citat de presa de stat din Federația Rusa. Serviciul penitenciar rus... The post Alexei Navalnii, cel mai puternic critic al lui Vladimir Putin, a murit in inchisoare appeared…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a murit intr-o colonie penitenciara, potrivit Departamentului Serviciului Federal Penitenciar, citat de presa de stat din Federația Rusa. Serviciul penitenciar rus... The post Cel mai puternic critic al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a murit in inchisoare appeared…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat, a fost mutat intr-o colonie penala intr-o regiune arctica din nordul Rusiei, a declarat luni purtatoarea sa de cuvant, dupa ce susținatorii au pierdut legatura cu el timp de mai bine de doua saptamani, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro…