Stiri pe aceeasi tema

- Recent, actrița Victoria Raileanu a recunoscut ca Micutzu, Cosmin Nedelcu, i-a inspirat teama atunci cand au filmat impreuna pentru „Klaus și Barroso”. Actorul s-a declarat șocat și marturisește ca nu se gandea ca actrița sa aiba o așa parere despre el, mai ales ca s-au inteles foarte bine pe platoul…

- Adela Popescu a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe de pe micul ecran o data cu serialele de la Acasa TV, care au inregistrat audiențe record și care au propulsat-o in atenția publicului. Deși toata lumea o știe din Numai Iubirea, Ingerași sau Iubire și onoare, actrița și-a facut debutul pe…

- Victoria Raileanu, in varsta de 35 de ani a debutat pe micile ecrane in 2006, in telenovela ”Daria, iubirea mea” . Dupa prestația din celebrul serial ”VLAD” a luat o decizie radicala. In prezent, Victoria Raileanu scrie la primul ei scenariu pentru film.„Vreau și in videoclipuri. Vreau sa joc intr-un…

- Rica Raducanu, fosta glorie a clubului Rapid, nu a figurat pe lista cu 400 de invitați, la nunta de pomina, din 25 decembrie 2023, a lui Ianis, fiul lui Gica Hagi: ”Nu sunt de-ai casei!”, ne-a spus el, cu tristețe, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Rica Raducanu e bucuros insa ca, de sarbatori,…

- Anul 2023 se incheie cu o veste de zile mari pentru admiratorii cuplului. Se pare ca urmeaza o noua nunta in showbiz-ul romanesc. La trei ani de la momentul in care a dezvaluit ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, celebrul tanar a decis sa puna cea mai importanta intrebare. Și-a cerut iubita…

- Anamaria Prodan a fost prezenta, zilele trecute, la Cinema City la avanpremiera filmului “Miami Bici 2” și ne-a marturisit ca este nerabdatoare sa intre in cinematografe și pelicula “Complotul bonelor”, in care a jucat și care este programata pentru februarie 2024. In interviul exclusiv oferit pentru…

- Solistul Ionuț Petrescu, presupusul fiu al regretatului Ion Dolanescu, și-a cerut iubita de soție, ieri, intr-un cadru romantic, in timpul unei croaziere pe Bosfor, la o petrecere cu 300 de invitați. Ar vrea ca, la nunta lor, de anul viitor, sa-i puna la masa și pe celebrii lui ”frați”. Iata ce raspuns…

- Micutzu’ este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania. Se bucura de un succes formidabil și are o mulțime de fani. Puțini știu, insa, de unde a primit Cosmin Nedelcu porecla pentru care a devenit celebru. Vedeta a facut dezvaluiri interesante despre copilarie și perioada cand nu era faimos.…