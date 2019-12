Ce spune Victor Costache, ministrul sănătăţii, despre vaccinarea obligatorie "Colegii nostri medicii de familie (...) mi-au spus ca au estimat un aproximativ de 2,2 milioane de doze de vaccin antigripal. Din pacate, Ministerul Sanatati a achizitionat 1,5 milioane de doze si nu asta este cea mai mare problema. Cea mai mare problema este ca dozele au ajuns foarte tarziu, si au fost livrate si mai tarziu. In momentul de fata sunt vaccinate aproximativ 980.000 de persoane si toate aceste 1,5 milioane de doze au fost achizitionate si distribuite. Nu tr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

