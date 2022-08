Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, intrebat fiind cum comenteaza finantarea de la Budapesta a unor asociatii din care fac parte si lideri ai UDMR, ca, daca e ceva ilegal acolo, institutiile statului trebuie sa ia atitudine, dar daca e imoral "statul roman trebuie sa faca la fel si sa nu se mai planga". "Nu am studiat foarte mult problema, am dat-o si eu la partid, sa vedem exact. Acuma... e ceva ilegal? Sunt lucruri ilegale acolo? Eu nu am ce sa comentez. Daca este ceva ilegal, cred ca-s institutiile statului, trebuie sa-si faca datoria. Este imoral? Foarte posibil! Atunci cred ca statul roman…