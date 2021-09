Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe fostul ministru al Justitiei Stelian Ion si l-a amenintat ca daca nu da aviz pentru Ordonanta de Urgenta legata de Planul National de Investitii "Anghel Saligny", va fi demis. Asta a afirmat Dan Barna joi seara, la o televiziune de știri. „Domnul premier…

- Petiția online care solicita demiterea prin referendum a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, a adunat, in ultimele doua saptamani, peste 7000 de semnaturi. Interesant este faptul ca, fiind vorba de o petiție online, ea poate fi semnata pe internet de orice persoana, indiferent de domiciliu și…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au fost fotografiati in timp ce stau de vorba duminica, la ceremoniile de Ziua Marinei, aceasta fiind prima aparitie impreuna si cea de a doua aparitie publica a premierului dupa scandalul provocat de informatiile referitoare la arestarea sa in SUA…

- Premierul Florin Cițu și liderii USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, vor avea o discuție, joi, dupa ședința de guvern, susțin surse politice. Discuția are loc in contextul in care liderii USR PLUS sunt nemulțumiți de prima varianta a rectificarii bugetare facuta de premier. Nemulțumiri sunt și in…

- Premierul Florin Cițu insista pentru demitertea lui Ovidiu Vizante, directorul CFR Calatori, spunand ca nu trebuie sa deconteze o intreaga guvernare pentru un director. El precizeaza insa ca decizia es...

- Florin Cițu a cerut demiterea directorului CFR SA, Ovidiu Vizante, dupa declarațiile scandaloase la adresa copiilor ținuți 9 ore intr-un tren, dupa ciocnirea a doua marfare. USR-PLUS a facut scut in fața lui Vizante, iar vicepremierul Dan Barna i-a dat peste maini lui Cițu și i-a refuzat cererea.…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Premierul Florin Citu a decclarat vineri ca secretarul de stat Cosmin-Costantin Baciu a fost demis din cauza unor chestiuni procedurale, urmand ca lucrurile sa fie reglementate curand, astfel incat Ministerul Sanatatii sa aiba sase secretari de stat. El a atras insa atentia ca ramane de vazut daca Baciu…