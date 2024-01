Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații informeaza ca in acest moment nu avem o epidemie de gripa in Romania. Datele arata ca numarul cazurilor de viroze respiratorii și gripa este cu aproximativ 25% mai mic fața de aceeași perioada a anului trecut.

- Ministerul Sanatatii atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca in tara noastra nu exista o epidemie de gripa in acest moment. Numarul cazurilor de viroze respiratorii si gripa este cu aproximativ 25% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut, precizeaza ministerul."Atentie! In Romania nu…

- In prezent, Romania nu se confrunta cu o epidemie de gripa, conform datelor oficiale, care indica un numar cu aproximativ 25% mai mic de cazuri de viroze respiratorii și gripa comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, transmite Ministerul Sanatații. Recomandarile autoritaților sunt urmatoarele:…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii atrag atentia asupra faptului, ca in tara noastrea nu exista o epidemie de gripa in acest moment. „Datele ne arata ca numarul cazurilor de viroze respiratorii si gripa este cu aproximativ 25% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut”, mai arata acestia.„Atentie!…

- In Romania nu se inregistreaza o epidemie de gripa in acest moment, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sanatatii, intr o postare pe Facebook. Conform sursei, datele arata ca numarul cazurilor de viroze respiratorii si gripa este cu aproximativ 25 mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut.…

- Cate cazuri de gripa, infecții respiratorii și pneumonii au fost inregistrate in Alba, in vacanța de sarbatori. Date oficiale DSP Alba a facut publica cea mai recenta situație legaa de cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripe inregistrate in Alba. Datele sunt aferente saptamanii dintre…

- In perioada de Black Friday 2023, este important sa tinem cont de cateva reguli pentru a evita sa fim victimele reducerilor fictive. In ajutorul nostru vine ANPC cu un set de sfaturi care sa ne tina departe de tepele online de Black Friday! „Asigurați-va ca faceți cumparaturi doar de pe site-uri de…

- Reprezentanții companiei aeriene low-cost Wizz Air au anunțat sambata ca, din cauza situației din Israel, au fost anulate toate zborurile dinspre și catre Tel Aviv, pentru data de duminica, 8 octombrie. De partea cealalta, TAROM a mai adaugat un zbor dinspre Tel Aviv spre București, in noaptea de sambata…