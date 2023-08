Ce spun românii: Taxele de şcolarizare din sunt prea mari Sase din zece romani cred ca taxele de scolarizare din Romania sunt prea mari, arata un studiu realizat de Dynata pentru Revolut. Doar 11% dintre respondenti sunt de parere ca educatia de calitate costa mai mult. De asemenea, 59% dintre respondentii de 18-24 de ani ar contribui la finantarea studiilor. Revolut, aplicatia financiara cu peste 30 de milioane de clienti la nivel global, a realizat un studiu in randul a 13.000 de respondenti din 13 tari, din care si 1.000 de romani, despre costurile legate de educatie si modalitatile de finantare a studiilor. ”Cum se raporteaza tinerele generatii la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

