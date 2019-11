Incepand de astazi, Romania are un nou premier, in persoana lui Ludovic Orban. Acest lucru este vazut cu ochi buni de politicienii din Timiș, astfel ca unii susțin ca evenimentul de astazi reprezinta o normalitate, dar și ca in acest mod am scapat de cel mai prost guvern pe care Romania l-a avut. „Suntem la […] Articolul Ce spun politicienii din Timiș despre Guvernul Orban: Este o normalitate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .