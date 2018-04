Ce spun obiceiurile zilnice despre noi Suntem conștienți de ritualurile noastre, dar de cele mai multe ori nu realizam ce spun acestea despre noi. Iata ce trasaturi de caracter ascund obiceiurile noastre zilnice. Lucrurile pe care le facem zilnic scot la iveala anumite trasaturi ale personalitații noastre la care nu ne-am fi gandit, conform Brightside. Alimentația sanatoasa Cei care au o alimentație bazata pe mancarea organica se cred superiori și sunt, de obicei, mai puțin altruiști. Cercetatorii spun ca: “Oamenii cred ca au facut ceva bun și acum au dreptul sa judece. Acest lucrul poate fi comparat cu ceea ce simți cand mergi la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

