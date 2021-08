Ce situaţii speciale de admitere la liceu se pot rezolva la ISJ Dolj In perioada 9-11 august 2021, Comisia de admitere judeteana rezolva situatiile speciale aparute dupa cele doua etape de repartizare computerizata. Cererile pentru situatiile speciale se depun la Comisia Judeteana pentru admitere si in aceasta etapa intra si elevii care nu au participat si la etapele anterioare sau care nu si-au dus documentele dupa cele doua etape de admitere. Dupa cele doua etape de admitere computerizata la liceu, elevii vor fi repartizati de comisia judeteana. „Situatiile speciale prevazute la Art.54 alineatul 1 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

