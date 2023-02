Ce sens au toate acestea? Spectacolul cu piesa „Testoasa lui Darwin" indeamna la o meditatie despre sensul istoriei, al istoriei ca subiectivitate implicata ori obiectivitate detasata, al istoriei generale sau individuale, despre disputa dintre stiintele exacte si cele ale spiritului, despre comunicarea dintre istorie si stiinta ca voci alternative ale umanului, despre evolutia speciilor si involutia spirituala a omului. Balanta inclina spre importanta detaliilor celor mai concrete si cat mai individuale pentru descifrarea semnificatiei istorice a faptelor indivizilor, dar si spre implicarea omului in tot ceea ce i se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

