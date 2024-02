Handbal Divizia A – Feminin/ Un prim pas către turneul final George Marin Prin victoria pe care a obținut-o duminica in fața echipei din Slobozia, Activ Prahova și-a lasat in urma una dintre contracandidatele la calificarea in turneul final al Diviziei A feminine. La fel ca și in tur, cand Activ a caștigat cu 36-33, nu a fost un meci simplu. Balanța a stat destula vreme in echilibru și s-a inclinat de partea echipei noastre abia dupa minutul 50, cand scorul era egal, 25-25. Distanțarea s-a facut mulțumita unei serii de cinci goluri consecutive marcate de „bufnițe”, trei dintre aceste goluri fiind marcate din aruncari de la 7 metri. Aceasta distanțare nu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, un barbat a fost injunghiat in centrul municipiului Slobozia, judetul Ialomita.Din primele informatii, barbatul, in varsta de 36 de ani s ar fi certat cu agresorul, iar cel din urma a scos un cutit si l a injunghiat, dupa care a disparut din zona.Echipajele medicale sosite de urgenta la…

- Azi noapte, un barbat a fost injunghiat in centrul municipiului Slobozia, judetul Ialomita.Din primele informatii, barbatul, in varsta de 36 de ani s ar fi certat cu agresorul, iar cel din urma a scos un cutit si l a injunghiat, dupa care a disparut din zona.Echipajele medicale sosite de urgenta la…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a revendicat duminica seara victoria partidului sau (SNS, dreapta nationalista) in alegerile parlamentare anticipate, din care ar urma sa iasa si mai puternic, cu cel putin 127 din cele 250 de locuri din Parlament, relateaza AFP si Reuters. „Vom avea o majoritate absoluta…

- FBI investigheaza un incident bizar in care un rus a zburat din Europa catre Los Angeles fara pașaport, viza sau chiar bilet de avion. Cum exact s-a intamplat ramane un mister, deoarece barbatul a pretins ca este confuz și nu-și amintea sa fi urcat in avion sau cum a reușit sa treaca de securitate și…

- Campioana Volei Alba Blaj a invins CSM Lugoj, in derby-ul penultimei etape a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-14), in partida disputata sambata, pe „Alba Blaj” Arena. Echipa din „Mica Roma”, venita dupa victoria de senzație din Liga Campionilor, din Franța, 3-0 cu Volero Le Cannet,…

- Iarna a pus stapanire pe București, iar in noaptea de duminica spre luni temperaturile vor fi negative. Se va forma gheața pe carosabil și trotuare. Totodata, exista alerte de viscol pentru 6 județe. ROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 26.11.2023 ORA 10:00 – 26.11.2023 ORA 20:00 Vremea va fi mai…

- Weekend – ul trecut a adus incheierea turului pentru echipa de Divizia A feminin Activ Prahova Ploiești. In etapa a VI-a, in deplasarea de la Dobroești, „bufnițele” au invins Unirea cu scorul de 42-25 (17-11). Scorul arata clar ca ploieștenele nu au avut probleme in a invinge, singura dificultate a…

- Dupa victoria de la Slobozia, vazuta de mulți ca o surpriza, Andrei Prepelița este supus unui nou examen, de data aceasta in fața matematicianului Cristi Pustai. La prima vedere un meci de „1 solist”, intalnirea de vineri se va juca sub semnul presiunii, jucatorii Gloriei nefiind printre cei mai iubiți…