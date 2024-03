Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala și Bacalaureatul nu se modifica anul acesta, a dat asigurari ministrul Educației, Ligia Deca. In schimb, una dintre modificarile propuse de Ministerul Educației vizeaza acordarea de burse școlare incepand cu anul școlar 2024 – 2025. Un proiect de ordonanța de urgența aduce modificari…

- VIDEO: Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. Cum vor fi organizate examenele in acest an. Anunțul ministrului Educației Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut, luni, precizari despre organizarea examenelor naționale. Declarațiile sunt in contextul finalizarii…

- Catalin Ponor a devenit mama pentru a doua oara in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut chiar de ea, pe rețelele de socializare. Cum se simte fosta gimnasta, aflați in randurile urmatoare. Catalina Ponor a nascut un baiețel Astazi este o zi importanta pentru Catalina Ponor. Cu puțin timp in urma,…

- INVAȚAMANT… Școlile cu rezultate slabe la simularea pentru Evaluarea Naționala vor trebui sa intocmeasca planuri dedicate de intervenție, care vor fi monitorizate prin inspecțiile la clasa. Anunțul a fost facut ieri de ministrul Eucației: „Vom solicita ca fiecare școala care are o medie a rezultatelor…

- Mai putin de jumatate dintre elevii care au sustinut simularea examenelor de Evaluare Nationala au obtinut note peste 5 la matematica. La Limba Romana lucrurile stau puțin mai bine, unde aproape 74% au note peste 5. Datele furnizate de Ministerul Educatiei vineri arata ca, la disciplina Matematica 42,37%…

- „Gala Performerilor” 2024: Premii pentru elevi și cadre didactice cu performanțe la Olimpiade, Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ce sume vor primi „Gala Performerilor” 2024: Premii pentru elevi și cadre didactice cu performanțe la Olimpiade, Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ce sume vor primi Elevii…

- Imaginile care circula pe internet și care arata misterioase flash-uri verzi și explozii misterioase in jurul Moscovei și in alte regiuni au alimentat speculațiile, in contextul in care țara sufera de o creștere a numarului de incendii industriale, informeaza newsweek.com.In ultimele zile, canalele…

- Potrivit Poliției Naționale, 11 persoane au fost eliberate sambata dintr-o inchisoare din orașul Esmeraldas din nord-vestul Ecuadorului, dupa medierea bisericii catolice, iar alte 13 au fost eliberate dintr-o inchisoare din provincia Tungurahua, relateaza CNN.Administratia Penitenciarelor din Ecuador…