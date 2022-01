Stiri pe aceeasi tema

- Un violent incendiu continua sa devasteze duminica seara cladirea parlamentului Africii de Sud, din orasul Cape Town, iar politia, care privilegiaza pista unei maini criminale, a arestat un barbat de 51 de ani ce va fi adus in fata justitiei, transmite AFP. „Un barbat a fost arestat in interiorul parlamentului,…

- Un incendiu major s-a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town. Flacarile s-au extins cu repeziciune in cladirea Parlamentului. La inceputul diminetii, focul și fumul degajat de acesta puteau fi vazute deasupra cladirii, de la kilometri departare.…

- Un incendiu major s-a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town. ''A luat foc acoperisul, iar cladirea Adunarii Nationale este de asemenea cuprinsa de flacari'', a declarat un purtator de cuvant al departamentului de pompieri din Cape Town, citat…

- Un incendiu major s a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town. 39; 39;A luat foc acoperisul, iar cladirea Adunarii Nationale a fost de asemenea cuprinsa de flacari 39; 39;, a declarat un purtator de cuvant al departamentului de pompieri din Cape…

- Un important incendiu s-a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ''A luat foc acoperisul, iar cladirea Adunarii Nationale este de asemenea cuprinsa de flacari'', a declarat un purtator de cuvant al departamentului…

- Cyril Ramaphosa, in varsta de 69 de ani, a aflat ca este infectat cu coronavirus duminica și, in prezent, are simptome ușoare și primește tratament, relateaza AFP, citata de Agerpres . Infectarea președintelui sud-african are loc in contextul in care țara trece printr-un nou val de infectari, provocate…

- Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a fost testat pozitiv la COVID-19 duminica si a inceput un tratament, suferind de simptome usoare ale bolii, noteaza AFP preluat de agerpres. Cyril Ramaphosa, 69 de ani, vaccinat complet, a inceput sa se simta "rau" dupa ce a parasit la pranz ceremonia oficiala…

- Presedintele Camerei Comunelor a avertizat ca va notifica politia dupa ce s-au descoperit dovezi ale consumului de droguri de mare risc in Parlamentul Britanic. Palatul Westminster ar putea apela la caini adulmecatori pentru a detecta substantele interzise, relateaza Daily Mail.