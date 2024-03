Gest disperat din cauza sărăciei. S-a urcat pe clădirea primăriei Baia Mare și a amenințat că se omoară Scene incredibile au avut loc recent in Baia Mare, unde un barbat disperat a recurs la un gest extrem in urma saraciei și a condițiilor precare in care iși creștea cei doi copii impreuna cu soția sa. Confruntat cu lipsa banilor și amenințat de grija zilei de maine, individul s-a urcat pe cladirea primariei din oraș și a amenințat ca se va sinucide. Inca un delfin mort la malul marii, inconjurat de gunoaie Chiar de fața cu micuții, dar și cu soția sa, individul s-a urcat pe cladirea primariei și a inceput sa țipe, amenințand ca se arunca in gol daca nu primește o locuința sociala.Dupa zeci de minute… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

