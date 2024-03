Un băimărean a vrut să-și impresioneze soția, dar a fost întrerupt de jandarmi Duminica, puțin dupa miezul nopții, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit sa-i faca o surpriza mai puțin obișnuita soției sale de ziua ei. S-a poziționat intr-un sens giratoriu apropiat de zona in care locuiește, și- a chemat cațiva prieteni care sa il susțina, dupa care a inceput sa proiecteze artificii spre incantarea doamnei care privea spectacolul de la balcon. Doar ca momentul artistic nu a durat prea mult deoarece jandarmii aflați in patrulare in zona respectiva au intervenit și l-au oprit, solicitand barbatului sa-și decline identitatea. La fața locului au fost identificate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

